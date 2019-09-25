مصر.. أنباء عن القبض على حسن نافعة وحازم حسني

ألقت السلطات المصرية اليوم الأربعاء، القبض على كل من حازم حسني المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة بحسب مصادر تحدثت لـ“إرم نيوز“.

وققالت المصادر إن ”سبب القبض على حسني هو أنه اعتاد التطاول على السلطات الحالية بمقالاته، وآخرها كتابة مقال يهاجم فيه خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي ويصفها بالردح، في حين يمدح المقاول محمد علي الذي يحرض المصريين على التظاهر ويصفه بالناجح“.

وحازم حسني هو أستاذ علوم سياسة بجامعة القاهرة وتبنى محاولة خوض الفريق سامي عنان للرئاسة المصرية، قبل أن يتم القبض على الأخير بتهمة خرق القوانين العسكرية.

يذكر أن الفريق سامي عنان ما يزال رهن الاعتقال، على خلفية تهمة مخالفة القوانين العسكرية.

أما القبض على نافعة فجاء وفقا للمصادر على خلفية صلاته بقناة الجزيرة.