السيسي: النجاح لم يحالف الإرهاب إلا بدعم دول (فيديو)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن فكرة الإرهاب كانت ستفشل ولا يكتب لها النجاح إلا بمساعدة دول معينة احتضنت تلك التنظيمات؛ من أجل تحقيق أهداف وتنفيذ أجندات خاصة.

وأوضح السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر الشباب بنسخته الثامنة بأحد فنادق القاهرة شرق العاصمة المصرية، أن الإرهاب استخدم خلال الفترة ما بين عام 1980 إلى عام 1988 لتحقيق أهداف بعيدة عن الشرعية الدولية، والصدام بين الدول الكبرى، لتحقيق أهدافهم السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأكد أن فكرة الإرهاب لم يكن ليكتب لها النجاح لولا تبني دول هذه الأفكار، وأنشأت حواضن للفكر الإرهابي مثل ما حدث في مدارس طالبان في أفغانستان لاستغلال الشباب في نشر الإرهاب في العالم لتحقيق أهداف ومصالح شخصية.

وأضاف السيسي: ”سنة 80 – 88 استخدم الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية بعيدًا عن الشرعية الدولية والصدام بين دول كبيرة، والدخول في مواجهة قد يترتب عليها صدامات كبيرة، لذلك يبقى الإرهاب هو الوسيلة الناجحة التي تستخدم وتحقق الأهداف بتكلفة سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية قليلة جدًا، وهذا ما حدث في فترة الثمانينيات وانتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي“.

ولفت إلى أن ”انتهاء مرحلة الإرهاب كانت في أفغانستان، وكان هناك سياق فكري كامل من الألف للياء للإرهاب، وتم تصوير الأمر بأنه مقدس وجهاد حقيقي، ولكن في النهاية هؤلاء الإرهابيون كانوا مجرد أداة تم استخدامها لتدمير دول“.