مصر.. السيسي يعفو عن 712 سجينًا جنائيًا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، الإفراج عن 712 سجينًا جنائيًا؛ تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى لعام 2019.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إنّ ”لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حصرت 237 نزيلًا من مستحقيه عن باقي مدة العقوبة“.

وأشارت الوزارة إلى أنّ ”اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري، باشرت فور إصدار القرار، بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 475 نزيلًا إفراجًا شرطيًا“.

و“الإفراج الشرطي“ في القانون المصري يتضمن أوجهًا عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

وفيما لم تتضمن قائمة المفرج عنهم أيًا من المسجونين على خلفية سياسية، فإن وزارة الدخلية قالت إن ذلك يأتي في إطار ”إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع“.