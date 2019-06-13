الإفراج عن 685 سجينًا مصريًّا بعفو رئاسي

أفرجت وزارة الداخلية في مصر، يوم الخميس، عن 685 سجينًا، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 269/2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2019.

وحدّد قطاع السجون مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، إذ انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 149 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، إفراجًا رئاسيًّا.

كما فحصت اللجنة العليا للعفو في مصر، حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 536 نزيلًا إفراجًا شرطيًّا.

و“الإفراج الشرطي“ في مصر، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

وكانت السلطات المصرية، أعلنت في نهاية مايو الماضي، الإفراج عن 351 سجينًا بمقتضى عفو رئاسي بمناسبة الاحتفال بـ“عيد تحرير سيناء“، إذ جاء الإفراج تنفيذًا لقرار رئيس البلاد الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بـ“عيد تحرير سيناء“.