حُكم نهائي بإعدام 4 متهمين تسببوا بمقتل 17 شخصًا بملهى ليلي في مصر

حسمت محكمة مصرية في قرار نهائي، قضية حرق ملهى ليلي في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وقضت بإعدام 4 متهمين تسببوا بمقتل 17 شخصًا.

ورفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهمين على حُكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات ضدهم، وأيدت أحكام الإعدام بحقهم.

وقالت المحكمة في منطوق الحُكم، إنه ”بعد اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فقد ثبُت لها على وجه القطع والجزم واليقين، أن المتهمين أضرموا النيران عمدًا في مبنى ليس مملوكًا لهم يضم مطعمًا وملهى ليليًا، ما أسفر عن وفاة 17 شخصًا، وأحرزوا وحازوا بواسطة المتهم الأول أدوات تستخدم في التعدي، وزجاجتي مولوتوف، وأحرز المتهم الثالث سلاحًا ناريًا ”خرطوش“.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام 2015، وكشفت تحقيقات النيابة وقتها أن المتهمين، محمد ع طالب 18 عامًا، وشهرته ”حماصة“، ومحمد ز، وشهرته ”محمد المجنون“، 19 سنة، ميكانيكي، تم منعهما من دخول البار، وهو ما أثار غضبهما، فقررا الانتقام، وعادا بعد عدة ساعات وبرفقتهما متهمان آخران، وبحوزتهم زجاجات مولوتوف، وقاموا بفعلتهم.