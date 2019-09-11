مصر.. حبس خلية ”تهريب النقد الأجنبي“ إلى أوروبا وتركيا

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأربعاء، حبس 16 شخصًا بعد القبض عليهم أمس الثلاثاء، ضمن تشكيل خلية تستهدف تهريب النقد الأجنبي، وعناصر الإخوان إلى أوروبا وتركيا؛ لاستكمال مخططات إخوانية بإشاعة الفوضى في البلاد.

وجاء قرار نيابة أمن الدولة في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ“خلية تهريب النقد الأجنبي وعناصر الإخوان“، بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، خاصة بعد اعترافاتهم الأولية بنشاطهم الإجرامي خلال الفترة الماضية.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت القبض على 16 مواطنًا بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتهريبه خارج البلاد، إضافة إلى قيامهم بتهريب عناصر من الإخوان إلى تركيا وأوروبا.

وأفادت بأن المعلومات تشير إلى أن الخطة ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية، مرورًا بدولة تركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل؛ لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية.