مصر.. بلاغ يتهم ”محمد علي“ بالتخابر مع تركيا

تقدَّم محامٍ مصري، اليوم الثلاثاء، ببلاغ ضد ”محمد علي“، متعاقد سابق مع الجيش لإنشاء مشروعات هندسية وأعمال مقاولات وأثار جدلًا خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الإعلامي معتز مطر، متهمًا إياهما بالتخابر والتجسس لصالح المخابرات التركية.

ويدعي محمد علي (45 عامًا)، وهو مقاول وممثل غير معروف، أن الجيش المصري مدين له بملايين الجنيهات مقابل مشروعات نفذتها شركة ”أملاك للمقاولات“ التي كان يمتلكها.

وتنتشر الفيديوهات التي يبثها محمد علي بشكل كثيف، ويتداولها عشرات الآلاف من المصريين، وأصبحت مثار حديث مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن انتقلت إلى الفضائيات.

وفي بلاغ اليوم، اتهم المحامي طارق محمود ”علي ومطر“ بالتجسس والتخابر لصالح المخابرات التركية، وذلك بأن ”استغل الأول كونه صاحب شركة عقارية أسندت لها المؤسسة العسكرية بعض الإنشاءات، وقام بنقل تلك المعلومات لمعتز مطر العميل للمخابرات التركية الذي قام بدوره بنقلها لدول معادية“، وفق البيان.

وجاء في البلاغ أن ”المتهمين يقومان بنشر مقاطع فيديو لتلك الإنشاءات لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قيادات بارزة في الجيش المصري وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقاما بإذاعة تلك المقاطع التي توضح أماكن الإنشاءات عبر برنامجه على قناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا وتمولها المخابرات التركية“.

وطالب بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم فيما تضمنه من ارتكاب المقدم ضدهما البلاغ جريمة التجسس والتخابر لصالح المخابرات التركية، وإصدار أمر ضبط وإحضار بحقهما، ووضع اسميهما على قوائم ترقب الوصول.

ومحمد علي، الذي لم يقدم أي دليل على مزاعمه حول إهدار النظام المصري ملايين الجنيهات، غادر مصر منذ شهور إلى إسبانيا حيث يقوم بتسجيل وبث مقاطع ينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.