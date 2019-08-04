بينهم معتز مطر ومحمد ناصر.. مصر تتحفظ على أموال أعضاء ”خلية الأمل“ الإخوانية

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ”خلية الأمل”، من بينهم أيمن نور ومعتز مطر، الهاربان خارج مصر، وحسام مؤنس القيادي السابق بحملة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، ومصطفى عبد المعز، مدير مكتب النائب المعارض أحمد الطنطاوي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بقبول طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال المتهمين، حيث شمل الحكم منع 83 متهمًا من التصرف في أموالهم، والتحفظ على أموال 19 شركة.

ومن بين قائمة المتهمين فى القضية كل من مصطفى عبدالمعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري وأحمد تمام وخالد أبو شادي، وآخرون من النشطاء.

وكان النائب العام قد كلف النيابة بفتح التحقيق بعد أن أظهرت التحريات الأمنية تبني المتهمين المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيان محمود حسين، وعلي بطيخ، والإعلاميان معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور.

وتضمنت قائمة الاتهامات قيام المتهمين بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية بمسمى ”خطة الأمل“ التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات الذكرى الماضية لثورة 30 يونيو.