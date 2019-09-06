أول صور من دفن عبدالله محمد مرسي بجوار قبر والده

انتهت في وقت مبكر، الجمعة، إجراءات دفن عبدالله نجل الرئيس المصري السابق الراحل محمد مرسي، والذي توفي مساء الأربعاء؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء قيادته السيارة.

ودفن عبدالله محمد مرسي في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقبرة نفسها التي دفن بها والده في يونيو/ حزيران الماضي، شرق العاصمة المصرية.

وحضر إجراءات الدفن أسامة شقيق عبدالله نجل محمد مرسي، بعد أن سمحت له السلطات الأمنية بذلك، رغم أنه يقضي عقوبة الحبس بتهمة التحريض على العنف.

كما حضر عدد محدود من أسرته والأصدقاء المقربين الصلاة والدفن، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن داخل المقابر وبمحيطها تحسبًا لأي مناوشات.

يذكر أنه ألقي القبض على عبدالله محمد مرسي في عام 2014، من قبل السلطات المصرية بتهمة حيازة مخدر الحشيش داخل أحد القطارات المتجهة إلى صعيد مصر.

واعتقل مجددًا عام 2018 في اتهامات بنشر بيانات وأخبار كاذبة، قبل أن يفرج عنه النائب العام بكفالة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه.