مصر.. دفن نجل محمد مرسي بعد موافقة النيابة العامة

انتهت أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي، من إجراءات دفن ابنها عبدالله، بعد الانتهاء من إجراءات التشريح والانتهاء من التقرير الطبي.

وقال محامي أسرة محمد مرسي، عبدالمنعم عبدالمقصود، لـ“إرم نيوز، إن ”عبدالله مرسي دُفن بجوار قبر والده في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر شرق القاهرة“.

وأضاف عبدالمقصود أن النيابة، ”أمرت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الطب الشرعي، والانتهاء من الإجراءات القانونية“.

وأشار إلى أن ”أسرة الرئيس الراحل حضرت مراسم تشييعه ودفنه، حيث حضر شقيقه أسامة ووالدته وأعمامه وأخواله بعد أن سمحت لهم السلطات المصرية بذلك“.

وكانت النيابة العامة في مصر، أمرت مساء الخميس، بتشريح جثة عبدالله مرسي.

وقال عبدالمقصود إن ”قرار التشريح جاء لبيان حالة الوفاة حتى يتم قطع الشك باليقين، ويتم قطع الطريق على الشائعات بسبب الوفاة ولا يسمح لأي اجتهاد أو أقاويل“.

وتوفي عبدالله محمد مرسي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بعد إصابته بسكتة قلبية أثناء قيادته السيارة.