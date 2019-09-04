تفاصيل جنازة عبدالله محمد مرسي ودفنه

قررت أسرة عبدالله، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي توفي ليل الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية، دفنه في المقبرة نفسها التي دفن بها والده قبل أقل من 3 أشهر.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن ”إجراءات دفن عبدالله في المقبرة الواقعة شرق العاصمة القاهرة، ستتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك لتأمين الجنازة والمنطقة المحيطة بالمقابر“.

وأوضحت المصادر أن ”وزارة الداخلية ستعمل على تأمين جنازة نجل مرسي، على غرار ما حدث مع والده الذي توفي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حماس في يونيو الماضي“.

وأشارت إلى أنه ”من المتوقع أن تتم عملية دفن نجل مرسي فجرًا حتى تسهل عملية التأمين على رجال الأمن، وتجنبًا لوجود زحام وتجمع المواطنين حول الجنازة، كما أنه سيتم منع الصحفيين والمصورين من تغطية الجنازة“.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محامي الأسرة، عبدالمنعم عبدالمقصود، قوله إن عبدالله توفي أثناء قيادته للسيارة، وكان بجواره أحد أصدقائه الذي استطاع إيقافها، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى مستشفى الواحة بحدائق الأهرام، غرب القاهرة.