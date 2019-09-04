بعد وفاته بأزمة قلبية.. من هو عبدالله نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي؟

أوقف عدة مرات من قبل الأمن المصري بتهم متعددة، وأخلي سبيله بكفالة في بعضها.. إنه عبدالله نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي أعلن عن وفاته في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ويتساءل كثيرون من هو عبدالله محمد مرسي، خصوصًا في ظل الجدل المثار حول أبيه، الذي توفي بأزمة قلبية أيضًا أثناء محاكمته، قبل نحو شهرين.

عبدالله هو الابن الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ويبلغ من العمر 25 عامًا، وكان يعيش مع أسرته في منزل العائلة بقرية ”العدوة“، بمحافظة الشرقية.

والتحق عبدالله في بداية عام 2013 بكلية إدارة الأعمال في جامعة مصر الدولية، قبل أن يسحب أوراقه بعد ”ثورة يونيو“.

وفي عام 2014، ألقت السلطات المصرية القبض على عبدالله، بتهمة ”حيازة مخدر الحشيش“ داخل أحد القطارات المتجهة إلى صعيد مصر.

وأفرجت السلطات القضائية المصرية عن عبدالله عام 2015، بعد قضاء قرابة عام في السجن على خلفية التهمة المذكورة.

لكنه اعتقل مجددًا في العام 2018 في اتهامات بنشر بيانات وأخبار كاذبة، قبل أن يفرج عنه النائب العام بكفالة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه.

وكان عبدالله حاضرًا أثناء دفن والده في ”مقابر الوفاء والأمل“ بالقاهرة.

وقالت مصادر إعلامية نقلًا عن أحمد، نجل الرئيس محمد مرسي، إن ”شقيقه توفي أثناء قيادته السيارة، إذ حدثت له تشنجات ونقل على إثرها للمستشفى وكانت عضلة القلب توقفت عن العمل ولم يستطع الأطباء إنقاذه فلفظ أنفاسه الأخيرة“.

وتأتي وفاة عبدالله بعد أقل من 3 أشهر على وفاة والده أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر.