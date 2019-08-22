مليار دولار استثمارات سعودية جديدة في مصر‎

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية تقدر بنحو 15 مليار جنيه ”ما يقرب من مليار دولار“، عبر شركة مراكز، أحد مطوري ومشغلي المراكز التجارية في مصر.

وقال العضو المنتدب للمجموعة الاستثمارية السعودية ”مراكز“، باسل رمزي في بيان له: ”إنّ (مراكز) تستهدف تطوير مشروعات متنوعة في قلب المجتمعات المحلية بمحافظات مصر المختلفة خارج الأسواق الرئيسية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات التسوق“.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة أحمد بدراوي ”إن الأسواق الثانوية بالمدن والمحافظات المصرية في حاجة ماسة لتنمية حقيقية واستثمارات كبيرة؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية، وهذا الأمر الذي دفعنا لإنشاء مول طنطا بمحافظة الغربية شمال مصر، كأول مول تجاري من نوعه في الأسواق الثانوية بأي من المحافظات باستثمارات وصلت إلى 1.2 مليار جنيه“.

وتعد شركة مراكز التي تنفذ خطة استثمارية استراتيجية في السوق المصرية يتجاوز حجمها 15 مليار جنيه، هي إحدى شركات مجموعة فواز الحكير السعودية، المتخصصة في تطوير وإدارة المولات التجارية في الشرق الأوسط.