المركزي المصري يخفض سعر الفائدة 1.5%

خفضت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1.5%، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ شهر شباط/فبراير الماضي.

كما قررت اللجنة في اجتماعها، اليوم الخميس، خفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75%.

وجاء قرار المركزي وفقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في مصر إلى 9.4% و6.4% في شهر حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بـ14.1% و7.8% في شهر أيار/مايو الماضي، على الترتيب، ليسجلا أدنى معدل لهما منذ أكثر من 3 أعوام.

وكانت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية رجحت اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال الأشهر الـ6 الماضية، مشددة على أن مصر لم تعد تخشى هروب الاستثمارات الأجنبية.