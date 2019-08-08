مصر.. مقتل 8 مسلحين يشتبه في تورطهم بتفجير ”معهد الأورام“

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية إن قوات الشرطة قتلت 8 مسلحين، خلال مداهمة لمكان اختباء خلية إرهابية جنوب غرب العاصمة القاهرة، يُشتبه في تورطها بتفجير معهد الأورام بوسط العاصمة قبل أيام.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن ”الاشتباكات وقعت بالقرب من قصر الباسل بمركز (إطسا) المتفرع من طريق أسيوط الغربي، قرب الفيوم“.

وأشار إلى أن الاشتباكات حدثت أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، حيث جرى نقل جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، لمناظرتها من قبل النيابة العامة، ومن ثمّ عرضها على الطبيب الشرعي.

وأوضح المصدر أن المسلحين يشتبه بأنهم ضمن منفذي الحادث الذي وقع قبل أيام أمام معهد الأورام.

وتابع أن أجهزة الأمن تلقت معلومات بأن عناصرها كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين الماضي، مقتل 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، جراء انفجار سيارة ملغومة أمام معهد الأورام بوسط العاصمة.