قناة السويس تسجل رقمًا قياسيًا في عبور السفن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة سجلت اليوم الجمعة، رقمًا قياسيًا وغير مسبوق في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدار تاريخها.

وأوضح مميش أن الحركة تضمنت عبور81 سفينة، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية كلية بلغت 6.1 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 43 سفينة بحمولات 3.014 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار 38 سفينة بإجمالي حمولات 2.95 مليون طن.

وأكد أن الزيادة غير المسبوقة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة تعد شهادة ثقة في كفاءة القناة وقدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة في زيادة قدرتها العددية والاستيعابية بما مكّنها من مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري.

وافتتحت مصر خلال شهر آب/ أغسطس من عام 2015 قناة السويس الجديدة، لتسهيل حركة العبور في القناة، وحركة التجارة والسفن.