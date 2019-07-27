مصر.. أحكام نهائية بالسجن المشدد ضد 13 فتاة إخوانية بتهمة التعدي على ضباط شرطة

قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بأحكام نهائية بالسجن المشدد ضد 13 فتاة من جماعة الإخوان، في القضية التي عرفت إعلامياً بـ“بنات دمياط”.

وجاءت الأحكام النهائية بعد أن رفضت محكمة النقض ”أعلى محكمة مصرية للفصل في الطعون“ طعون 13 متهمة من الجماعة في وقائع اتهامهن بممارسة عنف وشغب والتعدي بالضرب على ضباط الشرطة والأهالي.

وأوصت نيابة النقض، بتأييد أحكام الجنايات الصادرة ضد المتهمات في أحداث مايو 2015 عندما قامت الفتيات بالتظاهر وإثارة الشغب في ميدان سرور بدمياط.

وتضمن الحكم المطعون عليه، معاقبة المتهمات بأحكام تتراوح من عامين إلى ثلاثة سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات لاتهامهن بالتظاهر وإحداث فوضى والتعدي على الأهالي وضباط الشرطة بالضرب.