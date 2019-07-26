مصر.. كشف لغز الجثة المجهولة بفيلا أسرة اللاعب محمد النني

كشف الأمن المصري مساء الجمعة، لغز الجثة التي عثر عليها في فيلا مملوكة لأسرة اللاعب محمد النني، المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، وذلك بعد ساعات قليلة من العثور عليها.

وتبين من خلال معاينة النيابة العامة والطب الشرعي والمعلومات أن الجثة لبائع متجول تسلل إلى الفيلا كونها تحت الإنشاء وحاول سرقة الكابلات الكهربائية بها.

وأظهرت التقارير الطبية الأولية وجود صعق كهربائي في مناطق بالجثة، خاصة في أماكن بالفيلا يكثر بها وجود الأسلاك والكهرباء، ليرجح التقرير أن البائع لقي مصرعه منذ أقل من أسبوع وفقًا للصفة التشريحية للجثة.

وأنهت النيابة العامة إجراءات تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي من ناصر النني، والد اللاعب يفيد بالعثور على جثة داخل فيلا تحت الإنشاء مملوكة للأسرة في مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، دون تحديد هويتها، كونها في حالة تعفن.

وانتقل فريق من رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة، للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن تم العثور على الجثة ملقاة على الأرض، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.