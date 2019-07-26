مصر.. العثور على جثة مجهولة في فيلا لأسرة اللاعب محمد النني‎

شكلت وزارة الداخلية في مصر، مساء اليوم الجمعة، فريق بحث جنائي لكشف غموض العثور على جثة في حالة تعفن داخل فيلا تحت الإنشاء مملوكة لأسرة اللاعب المصري محمد النني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي من ناصر النني، والد اللاعب يفيد بالعثور على جثة داخل فيلا تحت الإنشاء مملوكة للأسرة في مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، دون تحديد هويتها، كونها في حالة تعفن.

وانتقل فريق من رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة، للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن تم العثور على الجثة ملقاة على الأرض، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

ويكثف رجال الأمن نشاطهم بعد أن تم الاستماع لأقوال والد اللاعب المصري بشأن آخر زيارة له إلى الفيلا، والأشخاص المتوافدين على المكان، إلى جانب إجراء التحريات السرية وجمع المعلومات، لتقرر النيابة العامة تشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.