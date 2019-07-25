علاء مبارك يهاجم وزيرة الهجرة المصرية بسبب تهديد ”التقطيع“

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، تصريحات وزيرة الهجرة التي هددت فيها بـ“تقطيع“ و“نحر“ المسيئين لمصر في الخارج.

وقال علاء مبارك في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ موجهًا حديثه للوزيرة المصرية: ”لا شك أننا جميعًا كمصريين نحب بلدنا، ولا نقبل أي كلام يسيء لمصر، ولكن ما صدر من وزيرة الهجرة المصرية في كندا هو كلام غير مسؤول“.

لا شك اننا جميعاً كمصريين نحب بلدنا ولا نقبل اى كلام يسيء لمصر، ولكن ما صدر من وزيرة الهجرة المصرية فى كندا (ان اى حد يقول كلمة على بلدنا بره يحصله ايه !يتقطع !هو كلام غير مسئول ما كان يجب ان يقال حتى لو كان عفوي وغير مقصود لانه بيتم استغلاله من المتربصين للإساءة بمصر — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 24, 2019

وأوضح علاء في تغريدته أن ما صرحت به الوزيرة ما كان يجب أن يقال، حتى لو كان عفويًا وعن غير قصد، بسبب احتمال استخدامه من قبل من أسماهم بـ“المتربصين“.

يذكر أن وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، أثارت جدلاً بتصريحاتها خلال لقائها أعضاء الجالية المصرية في كندا، قالت فيها: ”أي حد يقول كلمة على بلدنا يتقطع“، ووصف معارضو السلطات المصرية هذا التصريح بأنه ”تهديد بالقتل“.

ووسط هذه الضجة اضطرت الوزيرة إلى الدفاع عن نفسها قائلة إنها فوجئت بتحريف بعض مما قالته خلال لقائها بأعضاء من الجالية، مضيفة: ”أسفت بشدة لذلك لأن الدولة ترعى أبناءها ولا تهددهم“، وفقًا لما نقله موقع وزارة الهجرة.