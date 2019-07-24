”صندوق النقد“يوافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر‎

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة ملياري دولار، واعتماد اكتمال البرنامج الاقتصادي لمصر بنجاح كبير.

وأشار المركزي المصري، في بيان، إلى أنّ صندوق النقد الذي اجتمع بمقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، وافق على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وكانت مصر قد تقدمت للحصول على قرض يقدّر بـ12 مليار دولار في نهاية العام 2016، وفق برنامج للإصلاح الاقتصادي على 6 مراحل قدمته مصر، تخلت من خلاله عن دعم المواد البترولية والكهرباء.