جمهور الجزائر يثير الفوضى في مطار القاهرة ويشتبك مع الأمن المصري (فيديو)

أثار الجمهور الجزائري في مطار القاهرة الدولي، السبت، حالة من الشغب والفوضى، وذلك بعد الانتهاء من حضور مباراة منتخب بلادهم أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من المطار، توضح احتجاج الجمهور الجزائري على تركهم عالقين لساعات في صالات المطار، دون تحديد مصير عودتهم إلى بلادهم.

وبدأت الأزمة بعد وصول أعداد كبيرة من الجمهور الجزائري لمطار القاهرة، استعدادًا لاستقلال طائرات الخطوط الجوية الجزائرية للعودة إلى بلادهم، إلا أنهم لم يجدوا تلك الطائرات وظلوا عالقين لساعات طويلة.

وتطورت الأمور سريعًا بين أنصار الخضر، فبدأت الاحتجاجات على الأوضاع بالمطار، ليثير الآلاف منهم حالة من الشغب والفوضى، كما ألقوا الزجاجات على رجال الأمن وشهد المطار كرًا وفرًا من قبل الجزائريين.

واستقبل مطار القاهرة، الخميس الماضي، الآلاف من مشجعي ”محاربو الصحراء“، لمساندة منتخبهم، وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، على الدفع بأعداد إضافية من موظفي العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.

وكانت السلطات الجزائرية خصصت 28 طائرة مدنية وعسكرية لنقل 4800 مشجع جزائري إلى القاهرة عبر جسر جوي بداية من ليل الخميس إلى الجمعة، وفقًا لبيان لمجلس الوزراء الجزائري نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وحصد منتخب الجزائر لقب كأس أمم إفريقيا، الجمعة الماضي، بالفوز على السنغال بهدف نظيف، على أرضية ميدان استاد القاهرة الدولي، ليحصد محاربو الصحراء اللقب الثاني في تاريخهم.