الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى القاهرة 7 أيام‎

علقت شركة الخطوط الجوية البريطانية ”بريتيش ايروايز“ فجأة رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع بسبب مخاوف أمنية دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة.

وقالت الشركة في بيان ”نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم“. وأضافت الشركة أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت ”لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن“.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية بمطار القاهرة لرويترز إن طاقما بريطانيا راجع الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس. ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر .

وقامت وزارة الخارجية البريطانية بتحديث تحذيرها بشأن السفر اليوم السبت لإضافة إشارة إلى تعليق رحلات الخطوط الجوية البريطانية ونصحت المسافرين الذين تأثروا بالقرار بالاتصال بشركة الطيران.

من جهتها، أكدت وزارة الطيران المصري، أنها تواصلت مع السفارة البريطانية في مصر؛ بشأن قرار إيقاف الخطوط الجوية البريطانية رحلتها للمطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام.

وأضافت الوزارة المصرية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع ”فيس وك“ أن مصدرا مسؤولا تواصل مع السفارة البريطانية في مصر، وأكدت أن هذا القرار ليس صادرا عن وزارة النقل أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الطيران المدني زيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينج 787 (دريملاينر ) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية، بدءًا من غد إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.

يذكر أن الخطوط الجوية البريطانية أعلنت اليوم عن توقف رحلاتها إلى مطار القاهرة ولمدة سبعة أيام لأسباب أمنية.

ويقول التحذير البريطاني ”هناك خطر متزايد من وقوع إرهاب ضد الطيران. يجري تطبيق اجراءات أمن إضافية بالنسبة للرحلات المتجهة من مصر إلى المملكة المتحدة“.

وتمثل السياحة أحد مصادر العملات الأجنبية الرئيسية لمصر وقد بدأت تتعافى بعد تراجع عدد السائحين عقب انتفاضة 2011 وتفجير طائرة الركاب الروسية في 2015 مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وأعلن تنظيم ”داعش“ مسؤوليته عن هذا الهجوم الذي دفع روسيا إلى وقف كل الرحلات الجوية إلى مصر لعدة سنوات وكذلك دفع عددا من الدول من بينها بريطانيا لوقف رحلاتها إلى شرم الشيخ والتي لم تُستأنف بعد.