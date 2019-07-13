”قانون الرؤية“ في مصر يمنع الرجل المُطلق من رؤية أبنائه (فيديو)

يعاني العديد من الآباء في مصر، من عدم رؤيتهم لأبنائهم بعد الانفصال عن زوجاتهم؛ وذلك بسبب شروط قانون الأسرة الذي ينظم رؤية الأطفال بعد وقوع الطلاق بين الزوجين.

ورصدت ”إرم نيوز“ معاناة آباء وأجداد من قانون الرؤية، وعدم تمكنهم من رؤية أطفالهم، في الوقت الذي أظهرت فيه إحصائيات غير رسمية وجود حوالي 27 مليون طفل مصري لم يروا أباءهم بشكل كاف.

وكانت وزارة التضامن المصرية والبرلمان المصري قد طالبا مشيخة الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، بإرسال مقترحاتهما لإقرار التعديلات الجديدة على القانون.

ويتسبب قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالي، في عدم الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، في ظل وجود مواد تساعد كل طرف على الانتقام من الآخر، عقب وقوع الطلاق بينهما.

وينص قانون الرؤية على تحديد ساعات قليلة يرى فيها الأب أبناءه في النوادي العامة، ما يجعل التواصل بين الآباء وأبنائهم معدومًا.