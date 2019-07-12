تفاصيل جديدة حول الخلية ”الإخوانية“ المصرية المضبوطة في الكويت

كشف مصدر أمني مصري، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة، حول خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر تم اعتقال عناصرها في دولة الكويت.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت الكويت أنها ضبطت خلية ”إرهابية“ من جماعة الإخوان المسلمين، فرّ عناصرها من مصر بعد صدور أحكام قضائية بحقهم، واختفوا في الكويت.

وقال المصدر الذي تحدث لـ“إرم نيوز“:“إن الموقوفين 8 أشخاص، وهم مسؤولون عن عدد من العمليات الإرهابية ارتكبت في مصر مؤخرًا عن طريق التمويل والتخطيط، ومن بينها تفجيرات النقاط الأمنية مؤخرًا شمال سيناء، وكذلك تجنيد وتدريب عدد من المدانين في عدة جرائم إرهابية“.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الإنتربول المصري،“يخاطب حاليًا الحكومة الكويتية، لتسليم عناصر الخلية الإرهابية المضبوطة“.

بدورها قالت الداخلية الكويتية إن عناصر الخلية الذين تم ضبطهم 8 أشخاص، هم: ”أبو بكر الفيومي، ناجح عوض، عبد الرحمن إبراهيم، مؤمن أبو الوفا خليل، عمرو محمد، وليد سليمان، فالح حسن، حسام محمد إبراهيم محمد“.