اندلاع حريق بكنيسة ”الأنبا بولا“ في مصر (صور وفيديو)

اندلع حريق هائل فجر اليوم، داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة في مصر، أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وتلقت غرفة عمليات القاهرة، بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل الكنيسة، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، لإخماده، بجانب فرض طوق أمني.

وأفاد شهود عيان كانوا متواجدين في موقع الحادث، لـ“إرم نيوز“، أن الحريق أسفر عن إصابة عدة أشخاص، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وسط تواجد أمني كثيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة اندلاع النيران داخل الكنيسة.

يذكر أن العديد من الحوادث المفاجئة، سواء انفجار أو حريق، تصيب الكنائس المصرية من حين إلى الآخر، وغالبًا ما ترجع تحقيقات النيابة سبب وقوع تلك الحوادث إلى التنظيمات الإرهابية وتمكنت قوات الشرطة من القبض على بعض مرتكبيها خلال السنوات الماضية.