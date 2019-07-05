جامعة القاهرة تعزل ”أستاذ التحرش“

قرر مجلس التأديب في جامعة القاهرة، فصل الدكتور ياسين لاشين، المعروف إعلاميًا بـ“أستاذ التحرش“، بعد عامين من اتهامه بالتحرش بطالبة؛ ما أثار جدلًا واسعًا.

وتعود الواقعة التي اتهم فيها لاشين، إلى أغسطس/آب عام 2017، حين تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلين صوتيين يشيران إلى محاولة لاشين دفع فتاة إلى خلع ملابسها وسبها بألفاظ خادشة للحياء عندما صرخت.

وبعد الحادثة فتح تحقيق مع الدكتور المتهم ياسين لاشين، وهو أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة.

وأكدت مصادر بالجامعة أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، ”وافق رسميًا على قرار مجلس التأديب الذي تضمن عزل لاشين من الوظيفة، بعدما ثبتت عليه تهمة التحرش الجنسي والرشوة“.

وقالت المصادر: ”إن الأستاذ لاشين لم يقدم أي دليل على فبركة التسجيلات المتداولة له بتهديده لفتاة ومطالبتها بخلع ملابسها“.

وأضافت أن التحقيقات، ”أثبتت تهمة بالرشوة وُجهت إلى لاشين بعد استجواب 7 من طلاب قسم العلاقات، حيث قالوا إنه طلب منهم رشاوى تتمثل في مجسمات وجلود حيوانات كي يضعها في مقهى يملكه، مقابل اجتيازهم الامتحان“.