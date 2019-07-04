النيابة المصرية تجدد حبس ابنة القرضاوي على ذمة قضية جديدة

قررت النيابة العامة في مصر يوم الخميس، حبس ”علا“ نجلة يوسف القرضاوي، 15 يومًا، على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد ساعات من قرار بإخلاء سبيلها في قضية أخرى.

وذكر أحمد ماضي، عضو الدفاع عن علا القرضاوي، في تصريحات صحفية، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، حبس علا على ذمة قضية جديدة 15 يومًا.

وبيّن بأن النيابة وجهت لموكلته تهمة ”الانضمام لجماعة إرهابية“، دون تسميتها، مشيرًا إلى أن موكلته ”قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام“، اعتراضًا على القرار الجديد.

ويأتي القرار عقب ساعات من قرار النيابة بعدم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها بالقضية الأولى، وتأجيل جلسة تجديد حبس زوجها حسام خلف لـ“تعذر حضوره أمنيًا“.

والأحد الماضي، طالبت أسرة ”علا“، بإطلاق سراحها وسراح زوجها السياسي حسام خلف بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.

وفي 30 حزيران/يونيو 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وحسام، إثر اتهامهما بـ“الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة“.

ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري، لكن تلك التهم سبق أن نفاها المتهمان وهيئة الدفاع عنهما.