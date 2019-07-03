محكمة مصرية تخلي سبيل علا يوسف القرضاوي بشروط احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل ابنة يوسف القرضاوي مع تدابير احترازية، بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي.

وأكد النبأ، عبدالرحمن القرضاوي شقيق علا، عبر حسابه في ”فيسبوك“ وقال: ”الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا… الإفراج عن أختي الغالية علا القرضاوي بتدابير احترازية، بعد عامين من السجن ظلمًا وعدوانًا… نسأل الله أن يتم نعمته بالإفراج عن زوجها الحبيب حسام خلف (حيث تعذر حضوره لجلسة اليوم).

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا… الإفراج عن أختي الغالية علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد عامين من السجن ظلما وعدوانا…… تم النشر بواسطة ‏Abdel rahman Yussuf الشاعر عبدالرحمن يوسف‏ في الأربعاء، ٣ يوليو ٢٠١٩

وكانت علا القرضاوي تواجه تهمًا تتعلق بتمويل الإرهاب في بلادها، وأطلق سراحها على أن تقدم نفسها لقسم الشرطة التابع لها ثلاثة أيام في الأسبوع، وفق صحيفة ”أخبار اليوم“ المصرية.

وتواجه علا القرضاوي مع آخرين ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة، وانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

وتشمل التهم كذلك، استهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية.

يضاف إلى ذلك تمويل لأنشطتها وعملياتها ”الإرهابية“ من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا ”الإرهابية“ بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات؛ لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.