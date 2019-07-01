مسلحون يسطون على مكتب بريد في سيناء ويفرون هاربين

كشفت مصادر أمنية عن قيام عناصر مسلحة، بالسطو على مكتب بريد بقرية الروضة بشمال سيناء المصرية، صباح اليوم الاثنين.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ إن المسلحين استولوا على الأموال الموجودة بداخل المكتب وفروا هاربين، وجار حصر الأموال المستولى عليها، وملاحقة منفذي العملية من قبل قوات الأمن للقبض عليهم.

ويعمل المكتب على صرف معاشات ومستحقات ورثة المتوفين في حادثة مسجد الروضة.

وكانت قرية الروضة شهدت هجومًا مسلحًا على مسجد أثناء صلاة الجمعة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017؛ ما أسفر عن مصرع 305 أشخاص و128 مصابًا.

وشهدت سيناء العديد من العمليات ”الإرهابية“ بشكل متتابع، إذ استهدف مسلحون أمس الأحد مدرعة بعبوة ناسفة في منطقة الشيخ زويد؛ ما أسفر عن سقوط 5 مصابين، بالتزامن مع ذكرى الـ 30 من يونيو، فيما لقي 7 مدنيين مصرعهم، وأصيب آخرون، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي، بعد سقوط قذيفة على منزلين متجاورَين في العريش.