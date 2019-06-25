مصر.. المطالبة برفع الحصانة عن برلماني بعد اعتقال مدير مكتبه المتهم بالإرهاب

قدم محامٍ مصري اليوم الثلاثاء، بلاغًا إلى النائب العام في مصر، من أجل رفع الحصانة عن النائب البرلماني المعارض أحمد الطنطاوي، على خلفية ضبط مدير مكتبه المتورط في قضية ”خلية إرهابية“.

وقال البلاغ، الذي تقدم به أيمن محفوظ المحامي، إن ”ضبط مدير مكتب الطنطاوي، دليل على تورط النائب نفسه معه في تلك الجرائم المنسوبة لمدير مكتبه، وآخرين من العاملين معه“.

وأوضح أن ”دلالة تورط الطنطاوي هي تصريحاته المسيئة للدولة المصرية، التي أطلقها النائب البرلماني علنًا أمام العامة وفي مجلس النواب، وهي تصريحات تفتقر إلى أبسط أنواع اللباقة، وحدود السلوك البرلماني القويم“، على حد قوله.