مصر تشارك بـ“مؤتمر البحرين“ برئاسة نائب وزير ماليتها

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قوله، اليوم السبت، إن وفدًا مصريًا برئاسة نائب وزير المالية سيشارك في مؤتمر البحرين بشأن التنمية الاقتصادية للأراضي الفلسطينية، ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ“صفقة القرن“.

وتُعقد ورشة البحرين الاقتصادية تحت عنوان ”السلام من أجل الازدهار“ يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري بالتعاون مع الولايات المتحدة .

وبحسب وثائق سيعرض ”جاريد كوشنر“ صهر الرئيس الأمريكي الخطة البالغ حجمها 50 مليار دولار أمام المؤتمر، وتضم 179 مشروعًا للبنية التحتية وقطاع الأعمال. وانتقد الفلسطينيون النهج الحالي لإحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة.