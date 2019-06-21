مسؤول فلسطيني يكشف عن خطوات موازية لمواجهة مؤتمر البحرين

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، مساء الجمعة، عن عدد من الخطوات التي تعتزم القيادة الفلسطينية اتخاذها لمواجهة الإجراءات الأميركية بما فيها الدعوة لإقامة مؤتمر البحرين الاقتصادي نهاية الشهر الجاري.

وقال رأفت إن اجتماعا سيعقد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يوم الأحد المقبل، لبحث ”العديد من الملفات والتطورات في الساحة الفلسطينية، ومناقشة التحرك سواء على الأرض أو التحرك الدبلوماسي مع الدول العربية والإسلامية والصديقة في العالم، وكل الفعاليات الجماهيرية“ وفقاً لموقع النجاح الإخباري.

وأضاف رأفت أن الشعب الفلسطيني سيقوم في كل أماكن تواجده بمسيرات شعبية وهبات جماهيرية في أيام (25-26-27) الشهر الجاري في مواجهة ما يسمى ورشة المنامة في البحرين التي ستطرح فيه الإدارة الامريكية الجزء الاقتصادي من خطة صفقة القرن“، مشيرا إلى أن الجزء السياسي من الصفقة قد طرح“.

وكشف عن متابعة العمل مع روسيا الاتحادية والصين الشعبية وعدد من البلدان الأوروبية وجنوب أفريقيا من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي بإشراف الأمم المتحدة؛ لوضع آليات لتنفيذ قرارات دولية الخاص بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس“.

ومن المقرر أن تُنظم الفصائل الفلسطينية فعاليات واسعة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، رفضا لمؤتمر البحرين الاقتصادي، والذي يعتبره الفلسطينيون جزءاً من الإجراءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية عبر البوابة الاقتصادية.