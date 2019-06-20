رفض تونسي ”مبدئي“ للمشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي

أكد مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية التونسية في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن قرار بلاده المبدئي يقضي بعدم المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي، الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في العاصمة البحرينية المنامة، من أجل جذب المستثمرين لإقامة مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن تونس تبني موقفها بناءً على ما يحيط بهذا المؤتمر من شكوك حول الجدوى من ورائه، خصوصًا على المستوى الاقتصادي من ناحية، وأيضا بناءً على سياقاته التي تأتي ضمن توجه يرفضه الشعب الفلسطيني الذي يعتبر أن هذا المؤتمر يأتي ضمن التسويق لما يعرف بصفقة القرن، التي تسعى الإدارة الأمريكية لفرضها على الشعب الفلسطيني، حسب قوله.

وشدّد المسؤول ذاته، على أن تونس لها ثوابتها التي من أهمها أنها لا تقبل إلا بالحلول والتوجهات التي تقبلها القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، مضيفًا : ”بما أن السلطة الفلسطينية أعلنت مبدئيًّا مقاطعتها لمؤتمر البحرين، ودعت الدول العربية إلى مقاطعته فإن تونس لن تشارك في فعاليات مؤتمر المنامة الاقتصادي“.