مصر.. أول طلب لأسرة محمد مرسي بعد وفاته‎

توجهت أسرة الرئيس المصري الأسبق الراحل محمد مرسي بأول طلب للحكومة، عقب تلقيهم نبأ وفاته، اليوم الإثنين، داخل قاعة المحكمة أثناء محاكمته.

وكشفت مصادر لـ ”إرم نيوز“ أن أسرة الرئيس الأسبق الراحل طالبت الحكومة المصرية بتوليها عملية دفنه، بمعرفتها.

وأصدرت النيابة العامة المصرية، مساء يوم الإثنين، بيانًا حول تفاصيل وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي سقط مغشيًا عليه وفارق الحياة أثناء إحدى جلسات محاكمته.

وقال النائب العام في بيانه، إنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب مرسي الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأضاف البيان أنه أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص سقط أرضًا مغشيًا عليه، لينقل فورًا إلى المستشفى.

وأشارت النيابة المصرية إلى أن التقرير الطبي المبدئي أفاد بأن ”توقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وأن حدقتي العينين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر للمستشفى متوفى في تمام الساعة 4:50 دقيقة مساء، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة على جثمان المتوفى“.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء مناظرة جثة المتوفى، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة، وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه في ذلك الوقت.