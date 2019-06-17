ضاحي خلفان يعلق على وفاة محمد مرسي

علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، معتبرًا أنه ضحية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات له على ”تويتر“: ”إذا كان نبأ وفاة مرسي حقيقة أسال الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. لقد وصلت للتو من مملكة العز والشموخ“.

وأضاف في تغريدة أخرى: ”مرسي وغيره هم ضحايا لتنظيم مخادع وتنظيم إخونجي يستهدف تمزيق الأمة“.

وتابع: ”لا تفرح على موت من تختلف معه.. علمني والدي رحمه الله هذا الدرس.. نترحم على المسلم مهما اختلفنا معه إذا انتقل إلى رحمة الله“.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، يوم الإثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمته في ”قضية التخابر مع قطر“.

وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي عليه وتوفي إثر ذلك، حيث تم نقل الجثمان للمستشفى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.