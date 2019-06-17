أسباب وفاة محمد مرسي

أعلن في مصر، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، أثناء إحدى جلسات محاكمته في التخابر مع حماس.

وذكرت مصادر قضائية أن مرسي غاب عن الوعي، بعد أن طلب الكلمة من القاضي ووافق على ذلك، لكنّه انفعل وأصيب بنوبة قلبية أدت إلى وفاته فور نقله للمستشفى.

وحسب مصادر قضائية نقلت عنها وكالة ”فرانس برس“، فإن مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي.

وكثيرًا ما ترددت أنباء عن تردي صحة محمد مرسي في السجن، واستعرض أحدث تقرير لمحكمة جنايات القاهرة صدر قبل أكثر من عام ونصف العام وضع الرئيس الأسبق، بناءً على شكواه من سوء حالته الصحية داخل محبسه.

وجاء تقرير الحالة في أثناء نظر محاكمة مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“ اقتحام الحدود الشرقية“، وتوصلت إلى أن الرجل السبعيني يشكو من القناة الدمعية بالعين اليسرى، إلى جانب وجود آلام في الركبتين، والفقرات العنقية والقطنية، وكذلك مشاكل بالأسنان.

وذكر التقرير أن مرسي يعاني منذ سنوات من مرض الضغط والسكري، إذ تم إجراء أشعة لركبتيه، وموجات فوق صوتية على القلب، ورسم قلب، وفحص قاع عين، وقياس ضغط العين، وقياس النظر.

وتضمن التقرير رفض مرسي سحب عينة دم لبيان مرض السكري على الكليتين، إذ جاءت نسبة السكر في الدم 153، كما أوصت اللجنة باستكمال إعداد تقريرها بإجراء أشعة رنين مغناطيسي على المخ والفقرات والركبتين، وأشعة بانوراما على الأسنان، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة.