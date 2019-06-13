بينهم محاميان بارزان.. مسلحون يختطفون 12 مصريًا في سيناء

اختطف مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، 12 مصريًا في مدينة العريش شمال سيناء في شرق البلاد، بينهم محاميان بارزان خلال عودتهم من محافظة الإسماعيلية على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات.

وبحسب بيان نشر على صفحة نقابة المحامين المصريين في ”فيسبوك“، فإن النقيب سامح عاشور تواصل مع الجهات المعنية في مصر؛ لتحرير الرهائن والمحامين المحتجزين لدى المسلحين المجهولين والحفاظ على حياتهم، فيما تم تعليق العمل بالمحاكم في شمال سيناء حفاظًا على حياة المحامين.

وأوضح البيان، أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أدان اختطاف مسلحين لـ12 مواطنًا بسيناء، بينهم المحاميان محمود سعيد لطفي عثمان، وكمال عوض، خلال عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات بالعريش.

وكشف ”عاشور“، عن تواصله مع وزارة الداخلية لمتابعة واقعة الاختطاف، وسبل الإفراج عن المخطوفين في أقرب وقت ممكن، كما تواصل مع وزارة العدل لتأجيل كافة قضايا محامي العريش المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية، حتى إشعار آخر؛ حفاظًا على حياة المحامين والمتقاضين، فيما وافقت الوزارة على طلبه.

كما كلف ”عاشور“، فرع شمال سيناء، وراشد الجندي عضو مجلس النقابة العامة عن شمال سيناء، بالتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة، ومتابعة سير التحقيقات حتى الإفراج عن كافة المخطوفين، إضافة للتواصل مع أسرتي المحاميين، وتقديم كافة سبل الدعم لهما، وإفادته بكل ما يستجد أولًا بأول.

ويعتبر المحامي المختطف، محمود سعيد لطفي عثمان، من أبرز المحامين المناهضين لجماعة الإخوان المسلمين ولتعزيز العلاقات مع إيران، وأحد أقارب وزير سابق وبارز في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وأسس ”عثمان“، رابطة ”محامون ضد التطبيع مع إيران“، ورابطة ”محامون من أجل الأحواز“، ورابطة ”محامون بلا حدود“ للدفاع عن القدس والأقصى أمام المنظمات الدولية والأممية، وهو متخصص أيضًا في الدفاع عن معتقلي سيناء في سجون إسرائيل.