مقتل 4 مسلحين متورطين بـ ”كمين العريش“ في مصر (صور)

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 4 مسلحين متورطين في تنفيذ هجوم على كمين أمني فجر الأربعاء الماضي، بمدينة العريش، شمال شرق سيناء. وقالت الوزارة في بيان: ”استمرارًا لجهود ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية، المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية، جنوب العريش فجر 5 حزيران/ يونيو الجاري، فقد رصدت عمليات المتابعة، وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية، اتخاذ…