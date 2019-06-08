مقتل 4 مسلحين متورطين بـ ”كمين العريش“ في مصر (صور)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 4 مسلحين متورطين في تنفيذ هجوم على كمين أمني فجر الأربعاء الماضي، بمدينة العريش، شمال شرق سيناء.
وقالت الوزارة في بيان: ”استمرارًا لجهود ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية، المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية، جنوب العريش فجر 5 حزيران/ يونيو الجاري، فقد رصدت عمليات المتابعة، وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية، اتخاذ عدد من تلك العناصر، أحد العقارات، الكائن بمنطقة أبو عيطة بالعريش مأوى لهم“.
وأكد البيان أنه تم مداهمة العقار وتبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر إرهابية، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، وحزام ناسف.
واختتم البيان بأنه ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق“.