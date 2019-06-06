الإمارات.. أنباء عن ترحيل مصري أشاد بهجوم ”إرهابي“ في سيناء

ذكرت وسائل إعلام مصرية ونشطاء، اليوم الخميس، أن شرطة إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة ألقت القبض على مصري يدعى أيمن شوشة؛ بعد أن أشاد بالهجوم ”الإرهابي“ الذي وقع في سيناء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل 8 عناصر من قواتها في هجوم مسلح على نقطة أمنية في مدينة العريش بسيناء، وتبناه تنظيم داعش لاحقًا.

وبعد الإعلان عن الهجوم كتب المصري المقيم في الإمارات أيمن شوشة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: ”أحلى عيدية ده ولا إيه“، مضمنًا رابط خبر من ”الجزيرة مصر“، يقول إن حصيلة العملية 10 قتلى.

وتداول نشطاء أنباءً تفيد بأن شوشة ”اعتقلته شرطة إمارة الشارقة؛ إثر الإبلاغ عنه بعد الحادث، استعدادًا لترحيله إلى بلاده“.

وفي مارس الماضي رحلت الإمارات موظفًا أشاد بالهجوم الذي راح ضحيته العشرات في مسجدين في نيوزيلندا.