الأمن المصري يقتل 14 مسلحًا من منفذي ”كمين البطل“ في العريش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل 14 مسلحا من منفذي حادث كمين البطل بسيناء، والذي وقع فجر الأربعاء، وأسفر عن مقتل 8 شرطيين، و 5 عناصر من منفذي العملية.
وكشفت الداخلية المصرية، في بيان، أنه تم ضبط 14 بندقية، و3 عبوات متفجرة، مشيرة إلى أنه تم تتبع مسار هروب منفذي العملية، وتحديد مكان تواجدهم بحي المساعيد بالعريش.
وكان تنظيم ”داعش“ قد تبنى الهجوم عبر وكالته الدعائية ”أعماق“ التي ذكرت أن ”مقاتلي (الدولة الإسلامية) شنوا صباح الأربعاء هجومين متزامنين على حاجزين للشرطة المصرية داخل مدينة العريش“.