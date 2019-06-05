الأمن المصري يقتل 14 مسلحًا من منفذي ”كمين البطل“ في العريش

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل 14 مسلحا من منفذي حادث كمين البطل بسيناء، والذي وقع فجر الأربعاء، وأسفر عن مقتل 8 شرطيين، و 5 عناصر من منفذي العملية. وكشفت الداخلية المصرية، في بيان، أنه تم ضبط 14 بندقية، و3 عبوات متفجرة، مشيرة إلى أنه تم تتبع مسار هروب منفذي العملية، وتحديد مكان تواجدهم بحي…