الداخلية المصرية تعلن مقتل 12 إرهابيًا تابعين لـ“حسم“

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 12 عنصرًا إرهابيًا تابعين لخلية حسم الإرهابية، تواجدوا داخل شقتين سكنيتين بمنطقتي السادس من أكتوبر والشروق بالعاصمة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أعلنت فيه تفاصيل العملية، قالت فيه: ”استكمالًا لجهودنا في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار“.

وتابع: ”وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى بالخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد“.

وأردف البيان: ”وقد رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرًا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات والتي تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مصرع 7 من تلك العناصر، وعثر بحوزتهم على 4 من سلاح آلب عيار (7.62 * 1.39 وبندقية خرطوش وكمية من مادة R. Salt والنترات والدوائر الكهربائية والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع)“.

وواصل: ”في ذلك الإطار، فقد أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادًا لتنفيذ عمليات عدائية“.

واستكمل: ”حيث داهمت القوات الوكر المشارإليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، مما أسفر عن مصرع 5 وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية عيار 7.62 *3.39 وخزينة بندقية آلية، و2 عبوة معدة للتفجير، و2عبوة متفجرة)“.

واختتم البيان: ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات“.