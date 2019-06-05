حضور ”باهت“ لنجوم الفن في جنازة محمد نجم (صور)

تغيّب معظم نجوم الوسط الفني، عن توديع الفنان محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، وكان الحضور في صلاة الجنازة باهتًا، حيث لم يتعدَ 6 فنانين فقط.

وحضر عدد محدود للغاية من الفنانين، جنازة نجم التي شيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين في محافظة الجيزة، غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وربما معنت احتفالية أول أيام العيد النجوم من المشاركة في جنازة نجم المسرح، حيث كان الحضور ضعيفًا من الفنانين، ولم يشارك في مراسم الجنازة سوى الفنان عمرو عبد الجليل، شقيق زوجة نجم، والفنانين عبد الله مشرف ومنير مكرم، ووفاء عامر وشيرين والسيناريست محمد الغيطي.

وكان الفنان محمد نجم قد تعرض لجلطة دماغية، دخل على إثرها المستشفى الشهر الماضي، ليرحل عن عالمنا صباح اليوم.

وولد محمد نجم في العام 1944، في محافظة الشرقية، بدأ التمثيل بأدوار صغيرة في السبعينيات، ويعتبر من أهم فناني الكوميديا في المسرح، وله عدد كبير من الأعمال أهمها ”عش المجانين“، ”البلدوزر“، ”عبده يتحدى رامبو“، ”أصل وخمسة“.

وكانت أول بطولة مسرحية له العام 1970 في ”حاجة تلخبط“ أمام نجوى سالم، و1971 شارك في أول أفلامه ”حياة خطرة“، مع نبيلة عبيد وصلاح قابيل وحمدي غيث.

وشارك نجم في عدة أفلام سينمائية منها ”مولد يا دنيا“ و“لن أعود“ و“الكذاب“ و“قمر الزمان“ و“انتهى الحب“.