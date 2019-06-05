وداعًا محمد نجم.. نجوم الفن ينعون الكوميديان الراحل بهذه الكلمات

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان المصري الراحل محمد نجم الذي وافته المنيّة صبيحة اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، بعد صراع مع المرض.

وكان نجم قد احتجز خلال الأيام الأخيرة في أحد المستشفيات، بغرفة العناية المركزة بعد إصابته بجلطة شديدة في المخ وفشل كلوي، وجرى تداول صور صادمة له وهو على سرير المرض، بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تفيض روحه إلى بارئها.

ويعد نجم من أشهر نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، بدأ حياته بالتمثيل في أوائل السبعينات ثم اتجه للمسرح فبرع فيه وحقق نجاحًا لافتًا، وشارك في العديد من المسرحيات لعل أبرزها ”عش المجانين“ التي ما زال الجمهور يتذكر أشهر إفيه فيها ”شفيق يا راجل“.