وداعًا محمد نجم.. نجوم الفن ينعون الكوميديان الراحل بهذه الكلمات

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان المصري الراحل محمد نجم الذي وافته المنيّة صبيحة اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، بعد صراع مع المرض.
وكان نجم قد احتجز خلال الأيام الأخيرة في أحد المستشفيات، بغرفة العناية المركزة بعد إصابته بجلطة شديدة في المخ وفشل كلوي، وجرى تداول صور صادمة له وهو على سرير المرض، بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تفيض روحه إلى بارئها.
ويعد نجم من أشهر نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، بدأ حياته بالتمثيل في أوائل السبعينات ثم اتجه للمسرح فبرع فيه وحقق نجاحًا لافتًا، وشارك في العديد من المسرحيات لعل أبرزها ”عش المجانين“ التي ما زال الجمهور يتذكر أشهر إفيه فيها ”شفيق يا راجل“.
ندى بسيوني
بادرت النجمة ندى بسيوني بنعي الفنان الراحل وعلقت عبر صفحتها على ”إنستغرام“ قائلة: ”ألف رحمة على النجم الكبير محمد نجم في جنة الخلد بإذن الله وربنا يصبرك يا شريف (ابنه)“.
أشرف زكي
وكتب أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية ناعيًا محمد نجم: ”وداعًا صاحب البهجة وداعًا صاحب القلب الطيب“.
إدوارد
أما النجم إدوارد فحرص على نعي الراحل، حيث قال عبر تغريدة له بـ“تويتر“: وداعًا محمد_نجم، مستعينًا بصورة مضحكة له من إحدى المسرحيات.
وداعا #محمد_نجم
ربنا يرحمك pic.twitter.com/i8T7ONnhJV
— Edward (@EdwardFouad) June 5, 2019
خالد الصاوي
وكتب الفنان خالد الصاوي عبر صفحته تعليقًا على صورة الفنان الراحل قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقد فن الكوميديا أحد أهم رموزه الفنان الكبير الأستاذ محمد نجم.. نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة.. نسألكم الدعاء والفاتحة“.
انا لله وانا اليه واجعونفقد فن الكوميديا أحد أهم رموزه الفنان الكبير الاستاذ #محمد_نجمنسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنةنسألكم الدعاء والفاتحة#خالد_الصاوي
تم النشر بواسطة KHALED ELSAWY خالد الصاوي في الأربعاء، ٥ يونيو ٢٠١٩
حسن شتا
بدوره، نعى الفنان الشاب حسن شتا النجم الكوميدي، فقال عبر تغريدة له على ”تويتر“: ”الفنان محمد نجم في ذمه الله.. ادعوا له بالرحمة“، مضيفًا: ”ربنا يرحمك“.
الفنان محمد نجم في ذمه الله.. ادعوله بالرحمه pic.twitter.com/TQlzyChpIx
— Hosny Sheta 4 (@HOSNYSHETA) June 5, 2019
كريم فهمي
كما نعى الفنان كريم فهمي الراحل عبر صفحته على ”إنستغرام“ فعلق قائلًا: البقاء لله الأستاذ محمد نجم.
يذكر أن الممثل الراحل شارك في العديد من المسرحيات منها: ”طار فوق عش المجانين، وأنا أجدع منه، وعش المجانين، واعقل يا مجنون، وواد عفريت، والمشاكس، والكدابين قوي، وكحيون ربح المليون، والنمر، وزغلول على المحمول، والأونطجي ودربكة همبكة“.
كما قدم 8 أفلام فقط خلال مسيرته الفنية وهي: ”مولد يا دنيا، وأبدا لن أعود، والكداب، واحترسي من الرجال يا ماما، وانتهى الحب، وحكايتي مع الزمان، وقمر الزمان، وعقلي طار“.
أما عن أعماله الدرامية والتلفزيونية فكانت مشاركته محدودة ومن أبرزها: ”جحا وبنات شهبندر التجار“، و“كيف تخسر مليون جنيه“، و“غابة من الأسمنت“.
كما انقطع عن المسرح لسبع سنوات، في الفترة من 2007 وحتى 2015، حيث عاد بمسرحية ”مطلوب غبي فورًا“، ثم ”البريمو“، وكان آخر ظهور له من خلال مسرحية ”الأونطجي“ عام 2016، على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.