مصر تمنع رجل الأعمال صلاح دياب ومسؤولًا كبيرًا في شركة للغاز من السفر

أصدرت محكمة مصرية، قرارًا عاجلًا بمنع رجل الأعمال المصري صلاح دياب، ومسؤول كبير في إحدى شركات الغاز المسال، بالمنع من السفر خارج البلاد؛ لتورطهم في قضية فساد جديدة، خاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة.

وقرر قاضي التحقيق في قضية جديدة تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة اليوم السبت، منع صلاح الدين دياب رجل أعمال مصري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة ”بيكو“ ومؤسس صحيفة ”المصري اليوم“، إحدى أكبر الصحف المستقلة في البلاد، ومحمود أحمد عبدالغفار رضوان، مدير عام المنطقة العامة في القاهرة بشركة أنابيب البترول سابقًا، من السفر خارج البلاد.

وأوضح القرار الصادر بالمنع من السفر، أنّ ذلك جاء لاتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لاسترداد أراضي الدولة، وتقنين وضع اليد في إطار المحافظة على أراضي الدولة، وكشف مافيا الاستيلاء عليها دون وجه حق.

ويواجه المتهمان، اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة، وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى منتجعات وفيلات، وبيعها بأسعار مُبالغ فيها بطريق ”مصر-إسكندرية“ الصحراوي، كما أنهم لم يقوموا بدفع القيمة الحقيقية للأرض وفقًا للتقدير الذي وضعته الهيئة.

واتهم قاضي التحقيقات، المذكورين بتسهيل التعدي بغير حق على الأرض المشار إليها، وتتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها، فضلًا عن قيامهم بإجراءات بإنشاء طرق وتقسيمات وإقامة مبان وملحقاتها على الأرض المخصصة دون ترخيص وفي غير الغرض المخصصة من أجله الأرض.