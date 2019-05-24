مصر ترفع الحظر عن أموال رئيس ديوان الجمهورية في عهد ”مبارك“ رسميًا

أنهت السلطات المصرية إجراءات رفع الحظر عن أموال رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، زكريا عزمي وزوجته وشقيقها، وإسقاط أسمائهم من قوائم الكسب غير المشروع.

وقررت وزارة العدل المصرية رفع اسم زكريا عزمي من قائمة الكسب غير المشروع ومنحته حق التصرف في أمواله.

وكان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في مصر أنهى إجراءات رفع أسماء زكريا عزمي وزوجته وشقيقها من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم بناءً على الطلب الذي سبق وأن تقدم به رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، بعد حصوله على حكم بات غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.

وحصل زكريا عزمي على حكم من محكمة النقض في 5 كانون الثاني/يناير الماضي، بتأييد الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة ببراءته وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وبهذا الحكم تكون قرارات المنع من السفر والتصرف في الأموال منعدمة.