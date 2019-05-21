مصر ترفع أسعار الكهرباء

قال وزير الكهرباء المصري اليوم الثلاثاء، إن مصر سترفع أسعار الكهرباء 14.9% في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول تموز/ يوليو المقبل.

وأضاف الوزير محمد شاكر في مؤتمر صحفي، أن ”متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة في المئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19%“.

وتستهدف الحكومة، خفض دعم الطاقة في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة.

وقال الوزير إن أسعار الشرائح ستكون كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ”30 قرشًا بدلاً من 22 قرشًا“

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ”40 قرشًا بدلاً من 30 قرشًا“

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ”50 قرشًا بدلاً من 36 قرشًا“

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ”82 قرشًا بدلاً من 70 قرشًا“

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ”100 قرشًا بدلاً من90 قرشًا“

6- الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كليو وات ”140 قرشًا بدلاً من 135 قرشًا“

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ”145 قرشًا“.

وكان مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب المصري كشف عن تخفيض مخصصات دعم الكهرباء بنحو 75%، وبلغت تلك المخصصات المالية لدعم الكهرباء 4 مليارات جنيه ”235مليون دولا“، مقابل 16 مليارًا في العام المالي الحالي 2018- 2019، بخفض قدره 12 مليار جنيه.