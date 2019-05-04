مصر.. حكم نهائي بحبس السلفي حازم أبو إسماعيل 5 سنوات

أيدت محكمة النقض ”أعلى محكمة مصرية للفصل في الطعون“، اليوم السبت، حكمًا قضائيًا بالسجن 5 سنوات للداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“حصار محكمة مدينة نصر“.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين، في القضية التي تضم 11 متهمًا آخرين ”هاربين خارج البلاد“، بعد ثبوت اتهامهم في الجريمة، وتوجيه اتهامات لهم بعد حصارهم مقر المحكمة اعتراضًا على حبس أحد أعضاء حركة ”حازمون“ التي أنشأها أنصار أبو إسماعيل عام 2012.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يناير من عام 2017 بمعاقبة أبو إسماعيل و5 متهمين آخرين حضوريًا بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 11 متهمًا آخرين-غيابيًا- بالسجن لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بحصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012 وتهديد أعضاء النيابة العامة.

وتضمنت التحقيقات قيام المتهمين بارتكاب جريمة حصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر عام 2012، وتدبير تجمهر حاشد حول مقر المحكمة، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع أعضاء النيابة العامة داخل المحكمة لمنعهم من أداء أعمال وظيفتهم وإجبارهم على استصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد عرفه، أحد كوادر حركة ”حازمون“، والذي كان معروضًا على النيابة للنظر في اتهامه بقضية جنائية تتعلق بحيازته لبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

كما تضمنت التحقيقات أن المتهمين قاموا بحصار محكمة مدينة نصر، بتوجيه مباشر من أبو إسماعيل، الذي دبر عملية التجمهر وحصار مكاتب أعضاء النيابة داخل المحكمة بمعرفة المتهمين وآخرين، والذين منعوا أعضاء النيابة من الخروج والطرق على أبواب مكاتبهم لإرهابهم وتهديدهم، وتكسير الألواح الزجاجية وإتلاف العديد من منقولات المحكمة.