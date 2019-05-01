أبرزهم عادل إمام ويحيى الفخراني.. نجوم عرفهم رمضان وغابوا في 2019؟

يختلف موسم دراما رمضان المقبل، عن سابقه من المواسم، لعدة عوامل أبرزها الهيكلة التي وضعتها الخطة الإعلامية برفقة صُنّاع الدراما، وقبل أيام ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب بالبرموهات الدعائية لتحقيق أكبر استفادة من جذب المشاهدين، لأعمالهم.

ولكن ما تمَّ ملاحظته بقوة، هو غياب نجوم كبار من الصف الأول، ونجوم غيرهم يقومون بأدوار مساعدة، ويخطفون بها الأضواء، واعتاد الجمهور على رؤيتهم على الشاشات من خلال الدراما المصرية كل عام، ورغم هذا يتغيب هؤلاء وهؤلاء عن دراما رمضان 2019، وكلٌّ له أسبابه التي نرصدها في السطور الآتية.

عادل إمام أبرز الغائبين

بعد تأكيدات صُنّاع مسلسل ”فالنتينو“، للنجم عادل إمام، على ظهوره في رمضان 2019، وتصوير 40% من المسلسل، جاءت الصدمة للجمهور بغياب عادل إمام عن دراما رمضان للمرة الأولى منذ 7 أعوام.

وكان إمام يحرص على الظهور الرمضاني كل موسم، وقدّم في السنوات الأخيرة مسلسلات: ”عوالم خفية، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، فرقة ناجي عطا الله، صاحب السعادة، أستاذ ورئيس قسم“.

أما الفنان يحيى الفخراني، فقرر الغياب عن جمهوره في رمضان 2019، رغم بروزه في رمضان الماضي بمسلسل ”بالحجم العائلي“، ويعوّض جمهوره بالتواجد على خشبة المسرح من خلال العرض المسرحي ”الملك لير“.

أما الفنانة يسرا، فكانت تشارك بموسم رمضان كل عام، ولكن نظرًا للتحضيرات الكثيرة لمسلسلها الجديد ”بيت العيلة“، قررت الغياب، وكان آخر أعمال يسرا، الموسم الماضي بمسلسل ”بني يوسف“.

ويفتقد رمضان 2019 نيللي كريم، للمرة الأولى منذ عدة أعوام، بعد أن اعتاد الجمهور على مشاهدتها كل عام، وكان آخر ظهور لها في الموسم الماضي من خلال مسلسل ”اختفاء“.

وللعام الثالث على التوالي، تغيب الفنانتان المصريتان ليلى علوي، وإلهام شاهين، وكان آخر ظهور للأولى من خلال مسلسل ”هي ودافنشي“، والثانية من خلال مسلسل ”ليالي الحلمية“، عام 2016.

كما يغيب الفنان المصري عمرو يوسف، الذي برز في رمضان الماضي بمسلسل ”طايع“، لكن واجهه سوء الحظ، هذا العام بتوقف التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد ”القضية 36“.

ويغيب الفنان المصري يوسف الشريف، للعام الثاني على التوالي، عن موسم رمضان 2019، رغم أنه برز في كل موسم واعتاد على ظهوره الجمهور، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في الدراما، وكان آخر مسلسل قدمه الشريف في مسلسل ”كفر دلهاب“، الذي عرض في رمضان قبل الماضي.

أبطال مساعدون

وبعدة مسلسلات ناجحة، اخترق النجم المصري طارق لطفي، الدراما الرمضانية وأصبح أحد أبرز الوجوه الناجحة كما يصفه النقاد في الدراما الرمضانية، بمسلسل ”شهادة ميلاد“ عام 2016، كما ظهر خارج الموسم الرمضاني في عام 2017، بمسلسل ”بين عالمين“، الذي كان مؤجلًا من شهر رمضان في العام ذاته.

ويقدم عدد كبير من الفنانين، أدوارًا ثانية وتألقوا في أعمالهم إلا أنهم يغيبون أيضًا بينهم نبيل الحلفاوي، الذي ظهر في العام الماضي بمسلسل ”اختفاء“، كما تغيب الفنانة ريهام حجاج، وريم البارودي، وسيمون، وسيد رجب، وبسوسي، وغيرهم.

وقالت الناقدة المصرية، ماجدة موريس، إن الدولة قررت وضع يدها على الدراما المصرية، لتحديد الأجور وإنقاذ الفضائيات من حالة الإفلاس، فرأينا دمج القنوات، وتحديد آليات التسويق، وهكذا، ولكن أسباب غيابهم يختلف من شخص لآخر، فبعضهم توقف تصوير مسلسله بسبب كثرة التحضيرات وهذا حقيقي وليس مبررًا وهميًّا.

وقالت موريس، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن من أبرز الغائبين بسبب التحضيرات يوسف الشريف، الذي يُحضر لمفاجأة جديدة تُعرض في رمضان 2020، إضافة إلى غياب بعض النجوم، استمرارًا لفتح باب تواجد مواسم موازية لرمضان.

وقال الناقد المصري نادر عدلي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن الفضائيات المصرية حددت اختياراتها فيمن يظهر ومن يختفي، وأغلب هؤلاء النجوم يغيبون بفعل فاعل، لأن الهيكلة الخاصة بالدراما، سبب كل هذا، ولكن سيُشفع للقائمين على الصناعة إذا نجح هذا الموسم، وظهور محتوى جيد.

وبشأن غياب يوسف الشريف، أكد المؤلف المصري عمرو سمير عاطف، أنه يتم التحضير لمسلسل بتقنية 4D، خلال الفترة المقبلة، وسيتم تصويره في أكتوبر المقبل ويُعرض في رمضان 2020.

وأكد مصدر مقرب، من عمرو يوسف، أنه اعتذر عن مسلسل ”القضية 36″، لأن المنتج ريمون مقّار، لم يستطع التسويق للعمل في رمضان، ويرغب في المنافسة به خارج موسم رمضان، وهو ما يرفضه عمرو يوسف.

وأشار طارق لطفي، في مقابلة تلفزيونية له إلى أن سبب غيابه، أنه لا يريد تكرار نفسه، كما أنه يريد تقديم العمل الذي يُضيف له، لأن ما تم عرضه عليه من أعمال تفرض عليه بعض الأمور التي لا يرغب فيها.