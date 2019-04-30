مصر.. المؤبد لـ7 من الإخوان بينهم القيادي حسن مالك

عاقبت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، القيادي الإخواني حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين بالسجن المؤبد، وحكمت على 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 14 متهمًا في قضية “ الإضرار بالاقتصاد القومي“.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا (طوارئ)، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم، حكمها بالسجن المؤبد على حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين.

كما قضت المحكمة أيضًا بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين آخرين، وبراءة 14 متهمًا، من تهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أمرت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشًا لمسكنه، في وقت سابق، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خططًا لجماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى القيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة فيما يتعلق بالوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر، فضلًا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

وتم العثور بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.

وضبطت السلطات مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان والجماعات المسلحة بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.